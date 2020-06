தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு 4.5 லட்சத்தை தாண்டியது + "||" + India's COVID-19 count crosses 4.5 lakh after record 15,968 new cases; 465 deaths in last 24 hours

