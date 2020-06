தேசிய செய்திகள்

ரிசர்வ் வங்கி கட்டுப்பாட்டில் 1,540 கூட்டுறவு வங்கிகள்மத்திய மந்திரிசபை ஒப்புதல் + "||" + Govt decides to bring cooperative banks under RBI through an ordinance

