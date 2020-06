மாநில செய்திகள்

அத்திக்கடவில் இருந்து அவிநாசி வரை நீரேற்று முறையில் தண்ணீர் கொண்டு செல்ல திட்டம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + From the aththikadavu In the hydration mode up to the avinasi The project to bring water Chief Minister Palanisamy

அத்திக்கடவில் இருந்து அவிநாசி வரை நீரேற்று முறையில் தண்ணீர் கொண்டு செல்ல திட்டம் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி