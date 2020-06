மாநில செய்திகள்

மதிப்பெண்ணுக்கு பதிலாக எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு ‘கிரேடு’ முறையில் தேர்ச்சி- கல்வித்துறை தீவிர ஆலோசனை + "||" + Grades for SSLC students instead of marks

மதிப்பெண்ணுக்கு பதிலாக எஸ்.எஸ்.எல்.சி. மாணவர்களுக்கு ‘கிரேடு’ முறையில் தேர்ச்சி- கல்வித்துறை தீவிர ஆலோசனை