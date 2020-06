தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் சர்வதேச விமான போக்குவரத்து ஜூலை 15ஆம் தேதி வரை ரத்து - மத்திய அரசு அறிவிப்பு + "||" + The scheduled International commercial passenger services to/from India shall remain suspended till 15th July: Government of India

