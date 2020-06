மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளத்தில் உயிரிழந்த ஜெயராஜின் குடும்பத்திற்கு அதிமுக சார்பில் ரூ. 25 லட்சம் நிவாரணம்

To the family of Jayaraj who died in saththankulam On behalf of the AIADMK Rs. 25 lakh relief

