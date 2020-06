தேசிய செய்திகள்

இந்திய நிலப்பகுதியை சீனா ஆக்கிரமிக்கவில்லை என்றால்20 ராணுவ வீரர்கள் உயிர்த்தியாகம் செய்தது ஏன்? சோனியா காந்தி கேள்வி + "||" + LAC row: When will Modi govt take back our territory in Ladakh asks Sonia Gandhi

இந்திய நிலப்பகுதியை சீனா ஆக்கிரமிக்கவில்லை என்றால்20 ராணுவ வீரர்கள் உயிர்த்தியாகம் செய்தது ஏன்? சோனியா காந்தி கேள்வி