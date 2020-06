தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சம்: இன்று ஒரேநாளில் 918 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Karnataka reports 918 new COVID19 positive cases and 11 deaths. Total positive cases stand at 11923 and death toll is at 191: State Health Department

