தேசிய செய்திகள்

கோவாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டது- முதல் மந்திரி ஒப்புதல் + "||" + Goa CM Pramod Sawant: Have to accept community spread has occurred

கோவாவில் கொரோனா தொற்று சமூக பரவலாக மாறிவிட்டது- முதல் மந்திரி ஒப்புதல்