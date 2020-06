மாநில செய்திகள்

சாத்தான் வேட்டைக்காடாக மாற்றியவர்களை கொலை வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும்- மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல் + "||" + Mk Stalin urges to arrest Two policeman who involved sathankulam incident

சாத்தான் வேட்டைக்காடாக மாற்றியவர்களை கொலை வழக்கில் கைது செய்ய வேண்டும்- மு.க.ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்