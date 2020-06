மாநில செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: யாருடைய ஆலோசனையை கேட்கும் மனநிலையில் முதலமைச்சர் இல்லை - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு + "||" + The Chief Minister is not in the mood to ask for advice Stalin accusation

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை: யாருடைய ஆலோசனையை கேட்கும் மனநிலையில் முதலமைச்சர் இல்லை - மு.க.ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு