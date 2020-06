மாநில செய்திகள்

மதுரையில் ஒரே நாளில் 300 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Over 300 people have contracted the coronavirus overnight in Madurai

மதுரையில் ஒரே நாளில் 300 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி