உலக செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார் அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் + "||" + Pence cancels events due to virus spikes, but will attend rally in Texas

கொரோனா பாதிப்பு அதிகரிப்பு: பிரச்சாரத்தை ரத்து செய்தார் அமெரிக்க துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ்