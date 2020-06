தேசிய செய்திகள்

வந்தே பாரத் மிஷன்; ஜூலை 3ந்தேதி முதல் 15ந்தேதி வரை 17 நாடுகளிடையே விமான இயக்கம் + "||" + The Vande Bharat Mission will operate flights from 17 countries from July 3 to 15

