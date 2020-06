தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பின் புதிய உச்சம்: கர்நாடகத்தில் இன்று ஒரேநாளில் 1267 பேருக்கு தொற்று உறுதி + "||" + Karnataka reports 1267 new COVID19 positive cases including 783 cases total number of cases to 13190. Death toll rises to 207 after 16 deaths today: State Health Department

கொரோனா பாதிப்பின் புதிய உச்சம்: கர்நாடகத்தில் இன்று ஒரேநாளில் 1267 பேருக்கு தொற்று உறுதி