தேசிய செய்திகள்

தெலுங்கானாவில் மேலும் 983 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Telangana recorded 983 new COVID19 positive cases today, taking the total number of cases to 14,419. Death toll rises to 247 after 4 deaths were reported today.

தெலுங்கானாவில் மேலும் 983 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி