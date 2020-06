மாநில செய்திகள்

மதுரை மாவட்டத்தில் இன்று ஒரே நாளில் 206 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + In the Madurai district Today is the same day 206 people Corona infection confirmed

