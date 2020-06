தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 'பிளாஸ்மா வங்கி' அமைக்கப்படும் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் + "||" + Delhi government has decided to start a 'Plasma Bank' in Delhi for treatment of #COVID19 patients: Delhi CM Arvind Kejriwal

டெல்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 'பிளாஸ்மா வங்கி' அமைக்கப்படும் - அரவிந்த் கெஜ்ரிவால்