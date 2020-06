தேசிய செய்திகள்

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் மேலும் 685 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + In the last 24 hours, 685 new COVID19 positive cases have been reported in the state. There are 6650 active cases: Uttar Pradesh Principal Secretary (Health) Amit Mohan Prasad

உத்திரபிரதேச மாநிலத்தில் மேலும் 685 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி