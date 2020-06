தேசிய செய்திகள்

மருத்துவர்கள் தினம்: ஜூலை 1 ஆம் தேதி தேசிய விடுமுறை தினமாக அறிவிக்க வேண்டும் - முதல்-மந்திரி மம்தா பானர்ஜி + "||" + We have declared 1st July which is Doctor's day as state holiday to pay gratitude to doctors, I request Centre to declare it as a national holiday in respect of front line warriors: West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee

