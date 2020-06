தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் இன்று ஒரேநாளில் 1105 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு + "||" + Karnataka reported 1,105 COVID-19 cases and 19 deaths today, taking total number of cases to 14,295 and deaths to 226. Number of active cases stands at 6,382: State Health Department

கர்நாடகத்தில் இன்று ஒரேநாளில் 1105 பேருக்கு கொரோனா பாதிப்பு