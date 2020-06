மாநில செய்திகள்

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து நாளைமுதல் ஜூலை 28ஆம் தேதி வரை தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + From the Bhawanisagar Dam From tomorrow to July 28th Open the water Chief Minister Palanisamy orders

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து நாளைமுதல் ஜூலை 28ஆம் தேதி வரை தண்ணீர் திறக்க முதலமைச்சர் பழனிசாமி உத்தரவு