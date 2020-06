தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் மேலும் 131 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + 131 persons have tested positive for COVID19 in the state today,Kerala Health Department

