மாநில செய்திகள்

மருத்துவர்கள் தினம்: மகத்தான பணி செய்யும் மருத்துவர்களுக்கு அரசு எப்போதும் துணை நிற்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி + "||" + Doctors Day To the doctors who do the enormous work The state will always stand by Chief Minister Palanisamy

மருத்துவர்கள் தினம்: மகத்தான பணி செய்யும் மருத்துவர்களுக்கு அரசு எப்போதும் துணை நிற்கும் - முதலமைச்சர் பழனிசாமி