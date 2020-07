உலக செய்திகள்

பிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 33,846 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி + "||" + Brazil Records Over 33,000 COVID-19 Cases In Last 24 Hours, Total Over 1.4 Million

