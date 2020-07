தேசிய செய்திகள்

டெல்லியில் கொரோனா நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க 'பிளாஸ்மா வங்கி' - முதல்-மந்திரி அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Delhi CM Arvind Kejriwal briefs the media; inaugurates country's first 'Plasma Bank' via video conference

