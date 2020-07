தேசிய செய்திகள்

கர்நாடகாவில் மேலும் 1,502 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி - மாநில சுகாதாரத்துறை தகவல் + "||" + 19 deaths and 1502 new COVID19 cases reported in the state till 5pm today; the total number of positive cases in the state is now 18,016: Karnataka Health Department

