தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் 5 லட்சமாக இருந்தகொரோனா பாதிப்பு 5 நாட்களில் 6 லட்சமாக உயர்வு + "||" + India's covid-19 cases rise from 5 lakh to 6 lakh in 5 days

இந்தியாவில் 5 லட்சமாக இருந்தகொரோனா பாதிப்பு 5 நாட்களில் 6 லட்சமாக உயர்வு