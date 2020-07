தேசிய செய்திகள்

இந்தியாவில் நேற்று ஒருநாளில் மட்டும் 2,41,576 மாதிரிகள் பரிசோதனை: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் + "||" + The total number of samples tested up to July 2 is 92,97,749 of which 2,41,576 samples were tested yesterday: Indian Council of Medical Research

