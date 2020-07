தேசிய செய்திகள்

மருத்துவ படிப்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு கோரி பிரதமருக்கு சோனியா காந்தி கடிதம் + "||" + Congress chief Sonia Gandhi writes to PM Narendra Modi over denial of quota to OBCs for admission through NEET

மருத்துவ படிப்பில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு இட ஒதுக்கீடு கோரி பிரதமருக்கு சோனியா காந்தி கடிதம்