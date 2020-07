தேசிய செய்திகள்

கேரளாவில் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சம்: இன்று ஒரேநாளில் புதிதாக 211 பேருக்கு கொரோனா தொற்று + "||" + 211 new COVID19 positive cases have been reported in Kerala today. The total number of positive cases stands at 4964

கேரளாவில் இதுவரை இல்லாத புதிய உச்சம்: இன்று ஒரேநாளில் புதிதாக 211 பேருக்கு கொரோனா தொற்று