மாநில செய்திகள்

சாத்தான்குளம் வழக்கில் கைதான முத்துராஜுக்கு ஜூலை 17 வரை நீதிமன்ற காவல் + "||" + Sathankulam case: Mathuraj to be in judicial custody on till 17th

சாத்தான்குளம் வழக்கில் கைதான முத்துராஜுக்கு ஜூலை 17 வரை நீதிமன்ற காவல்