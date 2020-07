பிற விளையாட்டு

இந்திய பயிற்சியாளர்களுக்கான சம்பள உச்சவரம்பு நீக்கம் மத்திய விளையாட்டு அமைச்சகம் அறிவிப்பு + "||" + Sports Ministry to remove salary cap of Rs 2 lakhs for Indian coaches

