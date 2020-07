தேசிய செய்திகள்

சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரத்தில் குற்றவாளியான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கொரோனாவுக்கு பலி + "||" + Mahender Yadav, 1984 anti-Sikh riots convict and former MLA passed away for corona

சீக்கியர்களுக்கு எதிரான கலவரத்தில் குற்றவாளியான முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. கொரோனாவுக்கு பலி