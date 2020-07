உலக செய்திகள்

கொரோனா வைரசை போல தீவிர இடதுசாரிகளும் தோற்கடிக்கப்படுவார்கள்அமெரிக்காவில் சுதந்திர தின உரையில் டிரம்ப் சூளுரை + "||" + Fourth of July: Trump vows to defeat 'radical left' while virus soars

