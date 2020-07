தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவை தடுக்க பொது இடங்களில் முக கவசம் அணியாவிட்டால் 2 ஆண்டு சிறை கேரளாவில் அதிரடி அவசர சட்டம் + "||" + With a spurt in Covid 19 cases, not wearing a mask in Kerala will invite Rs 10,000 fine

