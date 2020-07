மாநில செய்திகள்

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 1,000-ஐ கடந்தது + "||" + In Puducherry, the number of Corona The number of impact crossed 1,000

புதுச்சேரியில் கொரோனா பாதித்தோர் எண்ணிக்கை 1,000-ஐ கடந்தது