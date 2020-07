மாநில செய்திகள்

11 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளில் ஐந்து பாடங்கள் முறை திடீர் ரத்து; பழையபடி நடைமுறையே தொடரும் -தமிழக அரசு + "||" + In the 11th and 12th grades Sudden cancellation of five lessons; old state will continue - Tamil Nadu government

11 மற்றும் 12ம் வகுப்புகளில் ஐந்து பாடங்கள் முறை திடீர் ரத்து; பழையபடி நடைமுறையே தொடரும் -தமிழக அரசு