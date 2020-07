மாநில செய்திகள்

மின் கட்டணம் கூடுதலாக வசூலிப்பதாக தி.மு.க. விஷம பிரசாரம் அமைச்சர் பி.தங்கமணி குற்றச்சாட்டு + "||" + The DMk has charged the additional charge of electricity bills. Minister P Thangamani alleges poison

மின் கட்டணம் கூடுதலாக வசூலிப்பதாக தி.மு.க. விஷம பிரசாரம் அமைச்சர் பி.தங்கமணி குற்றச்சாட்டு