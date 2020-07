மாநில செய்திகள்

ரேஷன் கடைகளில் நவம்பர் மாதம் வரை விலையின்றி கூடுதல் அரிசி எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு + "||" + Extra rice with no price until November at ration stores

ரேஷன் கடைகளில் நவம்பர் மாதம் வரை விலையின்றி கூடுதல் அரிசி எடப்பாடி பழனிசாமி உத்தரவு