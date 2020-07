தேசிய செய்திகள்

இந்தோனேசியா, சிங்கப்பூரில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம் + "||" + An earthquake of magnitude 6.1 on the Richter scale hit 1102 km Southeast of Singapore at 04:24:46 IST, today: National Center for Seismology

