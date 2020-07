தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்; பயங்கரவாதிகளுடனான துப்பாக்கிச்சண்டையில் பாதுகாப்பு படை வீரர் உயிரிழப்பு + "||" + Soldier Killed In Line Of Duty, Terrorist Shot Dead In Pulwama Encounter

