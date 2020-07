மாநில செய்திகள்

சென்னையில் நேற்று இரவு முதல் இன்று காலை வரை கொரோனா பாதிப்பில் மேலும் 29 பேர் உயிரிழப்பு என தகவல் + "||" + From last night in Chennai to this morning Corona damage More than 29 casualties were reported

