தேசிய செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பு; மும்பையில் இதுவரை 15 லட்சம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர் + "||" + Corona damage; So far 15 lakh people have been isolated in Mumbai

கொரோனா பாதிப்பு; மும்பையில் இதுவரை 15 லட்சம் பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு உள்ளனர்