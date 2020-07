தேசிய செய்திகள்

தங்க கடத்தல் விவகாரத்தில் எந்த குற்றவாளியையும் கேரள அரசு ஒருபோதும் காப்பாற்றாது - பினராயி விஜயன் + "||" + Kerala gold smuggling case: Woman in question has no connection with CMO, says Pinarayi Vijayan

தங்க கடத்தல் விவகாரத்தில் எந்த குற்றவாளியையும் கேரள அரசு ஒருபோதும் காப்பாற்றாது - பினராயி விஜயன்