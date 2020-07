தேசிய செய்திகள்

வெட்டுகிளிகளை கட்டுப்படுத்த ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிப்பு + "||" + Rajasthan: Drones being used to spray chemicals as swarms of locusts arrive in Barmer.

வெட்டுகிளிகளை கட்டுப்படுத்த ட்ரோன்கள் மூலம் பூச்சி மருந்து தெளிப்பு