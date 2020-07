தேசிய செய்திகள்

நகராட்சி, மாநகராட்சிக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் தமிழகத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில், தி.மு.க. தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்பு + "||" + In Supreme Court, DMK The ongoing case Adapt to the investigation

நகராட்சி, மாநகராட்சிக்கும் உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்த வேண்டும் தமிழகத்தில் சுப்ரீம் கோர்ட்டில், தி.மு.க. தொடர்ந்த வழக்கு விசாரணைக்கு ஏற்பு