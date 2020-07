தேசிய செய்திகள்

ஜம்மு காஷ்மீர்: எல்லையில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல் + "||" + Jammu and Kashmir: Pakistan violated ceasefire in Balakote & Mendhar sectors of Poonch district at about 0200 hours today

ஜம்மு காஷ்மீர்: எல்லையில் பாகிஸ்தான் அத்துமீறி தாக்குதல்