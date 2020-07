மாநில செய்திகள்

கொரோனாவில் இருந்து தமிழக மக்களை மீட்க எடப்பாடி பழனிசாமி இரவு, பகல் பாராமல் போராடி வருகிறார் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிக்கை + "||" + Rescue Tamil people from Corona Edappadi Palanisamy He is fighting night and day Report by Minister SB Velumani

கொரோனாவில் இருந்து தமிழக மக்களை மீட்க எடப்பாடி பழனிசாமி இரவு, பகல் பாராமல் போராடி வருகிறார் - அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி அறிக்கை