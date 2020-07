தேசிய செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட பிரேசில் அதிபர் விரைவில் குணமடைய பிரதமர் மோடி வாழ்த்து + "||" + My friend President @jairbolsonar my prayers and best wishes for your speedy recovery Pm modi

